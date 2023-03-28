ضبط 3 آلاف عبوة صواريخ وألعاب نارية بطنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية، والصواريخ المحظور تداولها، داخل أحد أحد المحلات التجارية بمدينة طنطا، قدرت بـ3 آلاف عبوة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشديد الرقابة على الأسواق

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وبالتنسيق مع المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين شن حملة برئاستة اليوم، ضمت ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا.

ضبط ألعاب نارية

تمكنت الحملة من ضبط 3000 عبوه صواريخ وألعاب نارية داخل محل بطنطا، بعد توافر معلومات وتحريات، ضمن حملات تفتيشية موسعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لضبط الأسواق ومحتكري السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة.