ضبط 28 مخالفة تموينية في حملة تفتيشية على الأسواق بمطوبس

شنت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة كفر الشيخ حملة تفتيشية على الأسواق في نطاق مركز مطوبس، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للتجار المخالفين، وعمل غلق إداري لبعض المحلات، في إطار جهود الأجهزة المختصة لتحقيق انضباط الأسواق والأسعار.

تشكيل حملة تموينية بدائرة مركز مطوبس

وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه في إطار متابعة الأسواق العامه والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، وبناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فقد وجه المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة تموينية بدائرة مركز مطوبس، تحت إشراف عبد الفتاح حسام، مدير تموين مطوبس، بالاشتراك مع الوحدة المحلية، وجهاز حماية المستهلك.

تحرير 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير11 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير محضر غش تجاري بضبط كمية 1650 كيلوجرام ملح طعام منتهي الصلاحية، ومحضر سلعة مجهولة المصدر بضبط 1750 كيلو سمنة بدون بيانات، كما تم تحرير محضر عدم إعطاء فاتورة، وتحرير 14 محضر مخالفات متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

حملات مكثفة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار

كما جرى شن حملات تموينية في المدن والوحدات المحلية المختلفة، في مختلف مراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك للتأكد من انضباط الأسعار بالمحلات والمعارض، ويتم أخذ عينات من السلع الغذائية لتحليها في معامل وزارة الصحة، للتاكد من صلاحيتها ومن صحة المعروض على المواطنين، كما تتعاون مديرية التموين مع مديريات الطب البيطري ومباحث التموين، لضبط الأسواق، والتاكد من عدم المغالاة في الأسعار.