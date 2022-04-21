ضبط 8 آلاف كيلو رنجة و35 ألف كيلو لحوم فاسدة في حملة تفتيشية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتائج الحملات الرقابية البيطرية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بمراكز المحافظة الثمانية، التي نفذتها مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، بهدف إحكام الرقابة البيطرية على السلع المباعة والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضية.

حملات تفتيشية مفاجئة لمديرية الطب البيطري

وأوضحت محافظة الغربية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، نفذت عدد من الحملات، أسفرت بدورها عن تحرير 15 محضر رنجة غير صالحة للاستهلاك بإجمالي مضبوطات وزن 7915 كيلو.

وفي سياق متصل حررت اللجان الرقابية عدد 12 محضرًا للحوم جرى ذبحها خارج المجزر بإجمالي وزن 35 ألفا و760 كيلو، إلى جانب تحرير محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 3 كيلو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة المختصة حيال المخالفين.

إحكام الرقابة على الأسواق في عيد الفطر

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك توجيهات بشن حملات تموينية تفتيشية مفاجئة بشكل يومي على الأسواق والمحلات التجارية من قبل مديرية الطب البيطري بالغربية، في إطار إحكام الرقابة البيطرية على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بالأسواق بشكل مكثف خلال فترة الاحتفال بالأعياد؛ وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأعياد.