لمنع استخدام الأكياس البلاستيك.. حملة تفتيشية مكثفة في أسواق الغردقة

ترأس اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، حملة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة الغردقة بالتنسيق بين رؤساء والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والغرفة التجارية ومباحث التموين للتأكد من عدم استخدم الأكياس البلاستيكية والتزام التجار بإعلان الأسعار علي السلع والمواد بأسعار مناسبة من خلال وضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق.

وخلال جولته بالحملة على المحلات والسلاسل التجارية، أكد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، عدم استخدام الأكياس البلاستيكية، واستخدام أكياس صديقة للبيئة، مضيف في بيان صحفى أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قام بإفتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة الغردقة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وجار الاستعداد لفتح عدد من المنافذ الأخرى بمدن المحافظة الساحلية.

مخالفة لاستخدام الأكياس البلاستيكية

ومن جهة أخرى، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة عبر بيان على صفحتها الرسمية قرار السيد المحافظ بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية بالمحال العامة، وذلك لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة، وذلك تجنبا لتنفيذ الغرامات والمحاضر المقررة لمن يخالف القرار.