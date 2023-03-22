خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بـ6 مراكز في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، عن عدد من القرى والمناطق بـ6 مراكز في المحافظة، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى «كوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها، وقمسيون شرق وغرب، ومعدية مهدي، والنجارين، وأرض العرب»، بمركز مطوبس، و«المعلم إبراهيم وتوابعها، ومنشأة الصفا وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«منطقة السلخانة القديمة»، بمدينة فوه، و«سد خميس وتوابعها»، بمركز سيدي سالم، و«الحماد، وعميرة»، بمركز بلطيم، وقري «63، و65، و67»، بمركز الحامول.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.