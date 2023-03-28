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مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كتب:

إبراهيم الديهي
01:04 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

يتساءل الآلاف عن مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك، حيث يهتم المسلمون بأداء الصلوات والمواظبة عليها، كما تشهد المساجد رفع حالة الطوارئ في جميع المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك. 

 

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء

 

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، إذ أن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة سيكون في تمام الساعة الرابعة و 22 دقيقة، وموعد صلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة بالضبط، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء. 

 

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة سادس أيام شهر رمضان 

 

 

 

وأوضحت هيئة المساحة، بقية مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حيث أن موعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 7 دقيقة، كما أن موعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقتين، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقتين، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة صباحا. 

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بقلم إبراهيم الديهي