مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة بطولة ياسمين عبدالعزيز.. بعد قليل

ينتظر الجمهور المصري والعربي مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة على أحر من الجمر، بعدما استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا على مدار الحلقات السابقة.

مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة

الحلقة الرابعة من المسلسل، والتي عرضت أمس الأحد، في رابع أيام شهر رمضان الكريم، شهدت أحداث مثيرة، فقد جند زيدان (ماجد المصري) سحر (مها نصار) لصالحه، ليتعرف منها على كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بمهرة (ياسمين عبد العزيز)، ليتقرب منها، حيث أخبرته أن يبتعد عن مهرة؛ لأنها تحب رجلاً صعيديًا يدعى جابر، وبالفعل تذهب للاطمئنان على مهرة في منزلها.

موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة

ومن المقرر عرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

يشارك في بطولة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، نخبة من الفنانين، منهم سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل «ضرب نار» تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الأتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.