أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة الخامسة.. مي عزالدين تبحث عن تركة والدها

شهدت الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو، بطولة الفنان أمير كرارة، المعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان العديد من الأحداث المهمة والشيقة، ولذلك تستعرض «الوطن» أحداث الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو.

أحداث مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة الخامسة

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سوق الكانتو المعروض على قناة dmc بمساعدة طه القماش أو أمير كرارة لراوية أو مي عز الدين لإيجاد المحل الذي تركه لها والدها.

ويخبر طه القماش «راوية» بقصة تسمية المحل باسم «الدكان الأحمر»، كما يخبرها عن شقيقه الغائب صالح.

ويظهر «حسنين» عبدالعزيز مخيون داخل مقر عمله، ليخبره أحد رجاله بأن هناك ضيفة «راوية» مي عز الدين، وطلبت من «طه» أمير كرارة، أن تصل إلى الدكان الأحمر، لينفعل الأول بسبب هذا الأمر دون توضيح السبب، ويأمر الشاب أن يذهب مسرعًا ويوقف «طه» عن فتح الدكان الأحمر.