مسلسل سوق الكانتو الحلقة الخامسة على dmc بعد قليل

تنطلق بعد قليل، الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، الذي يعرض حصريا على قناة DMC في التاسعة مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والثانية الساعة 1 ظهرا.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 5

ومسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين، ما يتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله للمستشفى.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الكانتو، رد فعل رجال «طه القماش» بعد تعرضهم للضرب من رجال «الخواجة» بعدما تدخل البطلجي «علوان» لإنقاذهم.

الحلقة 4 من مسلسل سوق الكانتو الذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، المعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان عبر قناة دي إم سي الفضائية، شهدت العديد من الأحداث المهمة والشيقة.

وخلال الحلقة وافقت الفنانة مي عز الدين، التي تجسد دور «راوية»، على مقابلة والدها، بعد مقاطعة منذ سنوات بسبب تركه لها ولوالدتها بسبب زواجه من فتاة أخرى، بعد أن أبلغتها والدتها التي تجسد دورها النجمة شيرين، بأنه يريد مقابلتها.

وعبر والد مي عز الدين عن شوقه لها، وتعاملت معه بجفاء شديد، وعاتبته بسبب غيابه منذ سنوات عديدة، وطلب منها السماح، وهو نادم على ما فعله لكنها رفضت.