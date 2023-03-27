ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 5.. أمير كرارة يحاول مساعدة مي عز الدين

شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو، الذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان عبر قناة دي إم سي الفضائية، العديد من الأحداث المهمة والشيقة، ويتطلع الجمهور إلى معرفة ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 5.

ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 5

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «سوق الكانتو» المعروض على قناة dmc بمساعدة طه القماش أو أمير كرارة لراوية أو مي عز الدين لإيجاد المحل الذي تركه لها والدها، ويخبر طه القماش «راوية» بقصة تسمية المحل باسم «الدكان الأحمر»، كما يخبرها عن شقيقه الغائب صالح، وذلك ضمن ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 5.

ويظهر «حسنين» عبدالعزيز مخيون داخل مقر عمله، ليخبره أحد رجاله بأن هناك ضيفة «راوية» مي عز الدين، وطلبت من «طه» أمير كرارة، أن تصل إلى الدكان الأحمر، لينفعل الأول بسبب هذا الأمر دون توضيح السبب، ويأمر الشاب أن يذهب مسرعًا ويوقف «طه» عن فتح الدكان الأحمر.

وفي مشهد تالي من ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 5، يخبر «علوان» زوجته في السر «عائشة» بأنه حاول الحديث مع طه القماش بشأن علاقتهما لكنه لم يستمع له.

ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 5.. بطاقة باسم «طه»

ويظهر «طه» في مشهد آخر برفقة «راوية» عند وصولهما الدكان الأحمر، ويجدون ملابس أحد الأشخاص المستعملة وداخل بطاقة شخصية تحمل اسم «طه الدسوقي خضر» وتسأله «راوية» عن إن كانت البطاقة تخصه، ولكنه ينفي ملكيته لها، ويدخل عليهم «رشاد» فتحي عبدالوهاب ويطلب منها أن تذهب إلى دكان «عوض» ضياء عبدالخالق لمساعدتها في بيع أو تأجير وخلافه، ولكن يرفض طه الأمر ويطلب منه الخروج، وأن يأتوا إلى مقر عملهم لأن «راوية» ضيفتهم، فتسأله الأخير عن هوية «رشاد» ليجاوبها بأنه «حرامي»، فينظر رشاد له بغضب شديد.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث المسلسل في عام 1920، وتحديدًا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد فيها أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة يدخل على إثرها المستشفى.