أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 4.. مي عز الدين تواجه والدها

شهدت الحلقة 4 من مسلسل سوق الكانتو، بطولة الفنان أمير كرارة، المعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان عديد من الأحداث المهمة والشيقة ولذلك تستعرض «الوطن» أحداث الحلقة 4 من مسلسل سوق الكاتو.

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 4

تبدأ الحلقة 4 بموافقة الفنانة مي عز الدين، التي تجسد دور «راوية»، على مقابلة والدها، بعد مقاطعة منذ سنوات بسبب تركه لها ولوالدتها بعد أن أبلغتها والدتها التي تجسد دورها النجمة شيرين، بأنه يريد مقابلتها وعندما قابلته تعاملت معه بجفاء شديد، وعاتبته بسبب غيابه منذ سنوات عديدة، وطلب منها السماح، لكنها رفضت.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة

بسوق الكانتو تحدث مواجهة بين الجد أو عبد العزيز مخيون، وعوض في وسط السوق، إذ يتهم طه القماش بحرق المخزن، ويشهد رشاد الحرامي الذي يقوم بدوره فتحي عبد الوهاب على الأمر، ويدبر طه للتخلص من رجال الخواجة بمساعدة أحد الأشخاص ورجاله، ويوافق الأخير، بعد أن يتفق على أن يحصل على مبلغ مالي ضخم، لكن يبدو أن طه القماش يخطط لشيء آخر.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث المسلسل في عام 1920، وتحديدًا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد فيها أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة يدخل على إثرها المستشفى.