خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم في 4 محافظات للصيانة.. تصل لـ6 ساعات

تشهد عدة قرى ومدن في 4 محافظات، اليوم الثلاثاء، فصل التيار الكهربائي، وذلك لإجراء الصيانة الدورية خلال الفترة الصباحية، وأهابت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بتوفير مغذ بديل خلال فترة الانقطاع.

فصل التيار الكهربائي في الدقهلية

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أماكن فصل التيار اليوم في 3 محافظات تابعة لها، ومنها الدقهلية، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي في مدن السنبلاوين والمنصورة وطلخا ونبروه وأجا والستاموني، وذلك بعدة قرى تابعة لها، ومنها تلبانة وميت ناجي وحرك وزغلي والعزبي ومبارك والمختار الأشراف وأبو زاهر والضهرية والعامرة والقروسات والحوايطة والعروبة والعسكر والربيعة والعزبة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، سيتم قطع التيار الكهربائي اليوم عن مدن قلين وبيلا ودسوق، وقرى شرق كفر الشيخ وبلطيم، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كما أعلنت الشركة فصل التيار الكهربائي بمحافظة دمياط عن مدن فارسكور والزرقا والشعراء وطريق المينا، وعدة قرى تابعة لها منها، سرو واسكندية الجديدة والعدلية والبستان وكفر البستان، وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي في السويس

كما أعلنت محافظة السويس فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة أماكن بحي الجناين لإجراء الصيانة، منها شرق وغرب الكوبري العائم ومعدية الشط المعبر، ومن أول كوبري علي سليمان حتى كوبري أبوترك، وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساءا.