كثافات متحركة أمام قائدي السيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية والمحاور الموجودة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية منذ صباح اليوم الثلاثاء، انتشار حملات مرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون المرور ورصد المخالفات المرورية على قائدي السيارات بشكل يومي، في الوقت الذي تشهد فيه الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين في القاهرة والجيزة كثافات مرورية متحركة في حركة السيارات.

ومنذ الصباح الباكر، شهد الطريق الدائري القادم من التجمع الخامس والمرج، مرورل بكوبري مسطرد حتى نزلة المؤسسة، ونزلة قليوب وميدان المؤسسة، كثافات متحركة في حركة السيارات أمام قائدي السيارات، كما شهد طريق الكورنيش حتى ميدان عبدالمنعم رياض مرورا بكوبري الملك الصالح، كثافات متحركة، وسط تواجد لضباط المرور لرصد المخالفات المرورية.

كما شهد الطريق المتجه إلى محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس ومناطق وسط البلد، كثافات عديدة، فضلا عن كثافات أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

وشهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو، فيما تشهد سيولة في حركة السيارات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وشارع الهرم وصولا إلى ميدان الرماية.