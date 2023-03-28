هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يجيب

يتساءل الكثير من المسلمين حول حكم تقسيط زكاة المال، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، والذي ينتهي بعيد الفطر المبارك الذي تخرج خلاله زكاة الفطر، كما أمر الله وجرت العادة كل عام، الأمر الذي حدده مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

تقسيط زكاة المال

وقال مركز الأزهر للفتوى إنَّ زكاة الفطر ‎‎يجوز تقسيطها، حال كان الأمر سيخدم المحتاجين، أو يسهل على من سيدفع الزكاة نفسه، حال وجود أي ظروف مالية له غير جيدة.

وأضاف المركز: «يجوز تقسيط زكاة المال إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا».

تقسيط زكاة المال

وتابع: «فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي، وليبادر إلى ذلك متى تيسر له؛ فإن الزكاة حق الله تعالى في المال».