يبحث كثيرون عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حيث بدأت ساعات الصيام منذ الفجر وتنتهي بأذان المغرب في بورسعيد، استعدادا لصلاة المغرب ثم الإفطار واستكمال شعائر صلاة العشاء والتراويح.

أذان المغرب في بورسعيد اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي حددت موعد أذان المغرب سادس أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد الساعة 6:07 دقيقة مساء، بعد أن أدى المصلون صلاة الفجر في 4:16 قبل الشروق في الساعة 5:45 صباحا، والظهر 11:56 صباحا والعصر 3:27 مساء والمغرب 6:07 مساء.

وينتظر أهالي بورسعيد أداء صلاة العشاء الساعة الساعة 7:26 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

موعد الإفطار في بورسعيد اليوم

يبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد الثلاثاء عقب أذان المغرب، حيث يصل عدد ساعات الصيام إلى نحو 14 ساعة تقريبا، ويؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:16 صباحا وتنتهي في 6:07 مساء.