مع انطلاق الساعات الأولى من سادس أيام شهر رمضان المعظم، يبحث المواطنون من أبناء مطروح عن موعد أذان المغرب في المحافظة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وذلك لمعرفة التوقيت الذي يفصلنا عن مدفع رمضان.

وتقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان بالمحافظة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم 6 رمضان

ويأتي موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الساعة 6:27 مساء.

وتستمر مدة ساعات الصيام في شهر رمضان 2023 في محافظة مطروح، في سادس أيامه، 14 ساعة و12 دقيقة.

وأكد وكيل وزاره الأوقاف بمحافظه مطروح فضيله الشيخ حسن عبد البصير لـ«الوطن» أن هناك قرابة 800 مسجد تفتح أبوابها أمام المصلين خلال شهر رمضان المعظم على مستوى المراكز الـ8 بنطاق المحافظة، ومن أشهر هذه المساجد هي الجامع الكبير، والتنعيم وسيدي العوام والروضة وغيرها من بيوت الله العامرة، في مدن مطروح.