15 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 15 أبريل لتكون أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية، في منطقة الوراق بالجيزة.

قتل طفلته عمدًا

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، والمقيدة برقم 5298 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم «حسام.س، 29 عامًا» في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، بقتل المجني عليها كريمته الطفلة «مريم»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

انهال على طفلته ضربًا

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأنَّ كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.