القبض على المتهم بقتل طفلته في الوراق بسبب خلافات أسرية

شهدت منطقة الوراق بالجيزة، جريمة قتل بشعة بعدما أقدم أحد الأشخاص على قتل طفلته بسبب خلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية.

البداية.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول جثة لطفلة مصابة بكدمات وجروح في جسدها ومفارقة للحياة.

مصرع الطفلة

وتبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، لقيت مصرعها إثر تلقيها عددًا من اللكمات من قبل أبيها المتهم بسبب خلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

العقوبة القانونية

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات».