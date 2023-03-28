تعرف على خدمات ومواعيد عمل السجل المدني في رمضان

تواصل مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، استقبال المواطنين يوميا طوال شهر رمضان، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بأعمال السجل المدني، وذلك لمدة 6 ساعات يوميا، وطوال أيام الأسبوع، عدا العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

تعرف على خدمات ومواعيد السجل المدني في رمضان 2023

ومنذ آخر ايام شهر شعبان، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية مواعيد عمل السجل المدني طوال شهر رمضان، حيث يبدأ العمل في التاسعة صباحا، وتستمر المكاتب في استقبال المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى الساعة الثالثة عصرًا.

خدمات السجل المدني

عدد كبير من الخدمات السريعة، يمكن للراغبين من المواطنين الحصول عليها من أي مكتب للسجل المدنى في جميع أحياء ومدن الجمهورية، بينها:

- طلب استخراج قيد عائلي.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- قسيمة زوج مميكنة.

- قسيمة طلاق.

- عمل بطاقة رقم قومي.

- استخرج بدل فائد لبطاقة رقم قومي.

- استخراج شهادة وفاة

خدمات السجل المدني عبر منصة مصر الرقمية

- الدخول على رابط منصة مصر الرقمية هنا.

- اختيار ايقونة الأحوال المدنية عبر الرابط.

- قم باختيار الخدمة المراد الحصول عليها، وتتضمن «البطاقة الشخصية - شهادة وفاة - وثيقة زواج- وثيقة طلاق - قيد عائلي- قيد فردي- تجديد رخصة مركبة، - استخراج بدل فاقد رخصة- رخصة قيادة- والاستعلام عن المخالفات المرورية».