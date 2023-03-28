«أسرع من الصوت».. روسيا تطلق صواريخ «موسكيت» المضادة للسفن في بحر اليابان

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن البحرية الروسية أطلقت صواريخ مضادة للسفن وأسرع من الصوت، على هدف وهمي في بحر اليابان، بحسب وكالة «رويترز».

إصابة هدف على بعد 100 كيلومتر

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، عبر حسابها على «تيليجرام»: «في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادي صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو»، وتابعت: «أصيب الهدف الذي كان على مسافة نحو مئة كيلومتر إصابة مباشرة ناجحة بصاروخين كروز من طراز موسكيت».

ويعد الصاروخ بي-270 موسكيت، صاروخ كروز أسرع من الصوت ومتوسط المدى، وله أصل سوفيتي ويمكنه تدمير سفينة من مدى يصل إلى 120 كيلومترا.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن طوكيو ستظل يقظة حيال العمليات العسكرية لموسكو، من قبل البحرية الروسية، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بعد إطلاق الصواريخ، وأضاف «هاياشي» في مؤتمر صحفي دوري: «مع استمرار الأزمة في أوكرانيا، يزيد نشاط القوات الروسية في الشرق الأقصى، وهو ما يشمل المناطق المجاورة لليابان».

تحليق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين فوق بحر اليابان

يأتي إطلاق الصواريخ بعد أسبوع من تحليق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس نووية فوق بحر اليابان لأكثر من سبع ساعات في رحلة قالت موسكو إنها كانت «مقررة».

وردا على سؤال حول خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، قال «هاياشي» إن اليابان تشجب هذه الخطوة وتطالب روسيا وروسيا البيضاء بوقف «مثل هذا الإجراء الذي من شأنه زيادة التوتر».