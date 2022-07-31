بوتين: البحرية الروسية ستتلقى صواريخ كروز تفوق سرعة الصوت قريبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البحرية الروسية ستتلقى صواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز ZirconK في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وفقًا لتقارير «رويترز».

وأضاف بوتين، خلال حديثه بيوم البحرية الروسية في سان بطرسبرج، أنّ منطقة انتشارهم ستعتمد على المصالح الروسية.

بوتين يوقع عقيدة بحرية جديدة

ولم يذكر بوتين أوكرانيا بشكل مباشر، لكنه قال إنّه وقع عقيدة بحرية جديدة ووصف صواريخ كروز زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأنها فريدة من نوعها في العالم.

وأكد الرئيس الروسي: «سيبدأ تسليم هذه الصواريخ للقوات المسلحة الروسية في الشهر المقبل.. ستكون فرقاطة الأدميرال جورشكوف أول من يذهب في مهمة قتالية بهذه الأسلحة الهائلة على متنها».

قدرة البحرية الروسية

وتابع: «الشيء الرئيسي هنا هو قدرة البحرية الروسية.. فهي قادرة على الرد بسرعة البرق على كل من يقرر التعدي على سيادتنا وحريتنا.. يمكن للأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أن تسافر 9 أضعاف سرعة الصوت، وأجرت روسيا تجارب سابقة لإطلاق الزركون من السفن الحربية والغواصات خلال العام الماضي».