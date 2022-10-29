البحرية الروسية تعلن صد هجوم بطائرة مسيّرة في شبه جزيرة القرم

قال مسؤول محلي، اليوم السبت، إنّ البحرية الروسية أعلنت صد هجوم بطائرة مسيّرة في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

موسكو تعلن تعبئة 300 ألف جندي

وأعلنت موسكو في وقت سابق، أنها أكملت تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر، وفقًا لتصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال حوار نقله التلفزيون الروسي مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال «شويغو»: «لقد أنجزت مهمة تجنيد 300 ألف شخص»، مشيرا إلى أن من بينهم 41 ألفا موزعون على وحدات عسكرية في أوكرانيا، فيما أشاد الرئيس الروسي بما وصفها بـ«وطنية» المجندين الذين تمت تعبئتهم.