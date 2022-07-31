أهم بنود العقيدة البحرية الروسية الجديدة.. أمريكا التهديد الأكبر

أعلن الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، إقرار العقيدة البحرية الجديدة، خلال كلمته في يوم الأسطول الروسي، ووقع الرئيس الروسي عقيدة بحرية جديدة تضع الولايات المتحدة الأمريكية على أنّها المنافس الرئيسي لروسيا، وتحدد طموحات روسيا البحرية العالمية لمناطق مهمة مثل القطب الشمالي ،والبحر الأسود، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وأكد الرئيس الروسي، خلال عرض للقوات البحرية الروسية في سان بطرسبرج، أن الأسطول مستعد لمواجهة أي تهديدات تواجه روسيا، وفيما يلي أبرز بنود العقيدة الروسية الجديدة.

أبرز بنود العقيدة الروسية الجديدة

- الولايات المتحدة هي التهديد الأكبر.

- تعزيز مصالح موسكو في القطب الشمالي.

- يمكن استخدام القوة العسكرية في المحيطات.

- القطب الشمالي منطقة لها أهمية خاصة.

- ضمان وجود نقاط فنية ولوجيستية في البحر الأحمر.

- تعزيز مصالح موسكو في البحر الأسود.

- الرد بشكل سريع على كل من يهدد سيادتنا.

وجاء في كلمة الرئيس الروسي، خلال يوم الأسطول، أنّ الأسطول الروسي على استعداد تام لكل العمليات والمهام، قائلًا: «من واجبنا حماية الاتحاد الروسي».

وأشار بوتين إلى أنه سيتم إمداد البحرية الروسية بصواريخ كروز من طراز «زيركون» والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال الأشهر المقبلة، منوها بأنّ تلك الصورايخ فريدة من نوعها، قائلا: «منطقة انتشارهم ستعتمد على مصالح روسيا».

تسليم صواريح كروز للجيش الروسى أغسطس القادم

وأكد بوتين أنه سيتم البدء فى تسليم صواريح كروز للجيش الروسى أغسطس القادم سيبدأ

ونوه الرئيس الروسي بأن البحرية الروسية، لديها القدرة على الرد بسرعة على كل من يقرر التعدي على الحرية والسيادة الروسية، قائلا: «الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن تسافر 9 أضعاف سرعة الصوت».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا على رأسهم أمريكا وبريطانيا.