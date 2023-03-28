موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها في 4 محافظات اليوم للصيانة

ينتظر المواطنون بالأماكن المستهدفة بفصل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، في عدة مدن وقرى بـ4 محافظات، عودة التيار، ليستأنف الجميع أعمالهم المتوقفة، خاصة ربات البيوت التي تستعد لتجهيز وجبة الإفطار في سادس يوم رمضان.

كما ينتظر أصحاب المصالح الخدمية والمستشفيات عودة الكهرباء لاستئناف نشاطهم على التيار الأساسي وفصل المغذى، حيث نصحت شركات الكهرباء المواطنين أصحاب المحال الخدمية بالأماكن المتاثرة بتوفير مغذي بديل خلال فترة قطع الكهرباء.

موعد عودة الكهرباء اليوم

موعد عودة الكهرباء في الدقهلية والسويس ودمياط وكفر الشيخ أعلنته شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة، حيث تم قطع التيار في مدن السنبلاوين والمنصورة وطلخا ونبروه وأجا والستاموني، وذلك بعدة قرى تابعة لها، ومنها تلبانة وميت ناجي وحرك وزغلي والعزبي ومبارك والمختار الأشراف والحوايطة والعروبة والعسكر والربيعة والعزبة، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وفي كفر الشيخ، تعود الكهرباء فى تمام الساعة 3 عصرا بمدن قلين وبيلا ودسوق، وكذلك قرى شرق كفر الشيخ، بعد فصلها الساعة 9 صباحا.

وفي دمياط، تشهد مدن فارسكور والزرقا والشعراء وطريق المينا، وقرى اسكندية الجديدة والعدلية والبستان وكفر البستان، عودة التيار الكهربائى الساعة 3 عصرا بعد فصله الساعة 9 صباحا.

موعد عودة التيار الكهربائي

كما أعلنت محافظة السويس عودة الكهرباء اليوم في تمام الساعة 2 ظهرا، في مناطق الكوبري العائم ومعدية الشط المعبر، ومن أول كوبري علي سليمان حتى كوبري أبوترك، بعد فصلها الساعة 9 صباحاً لإجراء الصيانة.