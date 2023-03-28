يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، والذي يُعرض حصريًا طوال أيام شهر رمضان من السبت إلى الجمعة عبر شبكة تليفزيون الحياة، ويُشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلين.

ويأتي موعد عرض الحلقة السادسة مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، فور انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها قناة الحياة على الهواء مباشرة، طوال شهر رمضان.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، عدد كبير من الممثلين، بجانب روبي، أبرزهم أحمد رزق، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وحسام داغر، ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتُجسد روبي خلال أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة، شخصية مُختلفة تمامًا لم يسبق تقديمها من قبل، حيث تظهر في دور الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، والتي تنقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد وفاة زوجها بأزمة قلبية مفاجئة، إذ تُصاب بـ«التروما»، وهي أحد الأمراض النفسية نتيجة الصدمة الشديدة التي تعرضت لها، فيما تنقل حياتها من القاهرة إلى قرية تل شبورة، بعد توليها منصب عمودية القرية، لتعيش في أجواء مليئة بالخلافات والصراعات.