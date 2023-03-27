ملخص الحلقة 5 من مسلسل حضرة العمدة.. روبي تجتمع مع رائدات قرية تل شبورة

تستعرض «الوطن» لجمهورها ملخص الحلقة 5 من مسلسل حضرة العمدة، حيث اجتمعت روبي، التي تُجسد شخصية الدكتورة صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة، بمجموعة من رائدات القرية، للحديث معهن عن آمالهن وطموحاتهن تجاه السيدات هناك، لاسيما في ظل انتشار العديد من الأفكار والعادات المغلوطة.

وجاء ضمن ملخص الحلقة 5 مسلسل حضرة العمدة، اقتراح الرائدات اللواتي يعملن في المجلس القومي للمرأة، على روبي، بضرورة تنفيذ بعض من الدراسات والأهداف التي تُساعد على الارتقاء بالقرية وأهاليها في النهاية، الأمر الذي أثار دهشة الفنانة دينا، الذي ظهرت لأول مرة في حلقة اليوم منذ انطلاق العمل، بينما طبيعة شخصيتها لم تتضح بعد.

وحاولت روبي بالتعاون مع هؤلاء السيدات توعية نساء القرية بمخاطر الختان، من خلال إطلاق حملة «طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الختان»، إلا أنها اصطدمت بموقف إحدى السيدات، والتي أغلقت الباب في وجوههن، لرفضها أهداف الحملة وعدم اقتناعها بمخاطر هذه العمليات.

أحمد بدير يعمل في الممنوعات

في المقابل، ظهر أحمد بدير، ضمن ملخص الحلقة 5 مسلسل حضرة العمدة، وهو يعمل في الممنوعات، حيث اكتسب شعورًا بالاطمئنان على تأمين نفسه وتجارته الممنوعة، رغم إسناد العمودية لشخص خارج عائلته.

وانتقل أحمد بدير، خلال ملخص الحلقة 5 مسلسل حضرة العمدة، إلى مقبرة وسط الصحراء، بصحبة ابنه إدوارد، حيث تبين أنه يستخدمها كمخزن لتجارته بعيدًا عن أعين أهالي قرية تل شبورة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، عدد كبير من الفنانين، بجانب الفنانة روبي، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ومحمود عبد المغني، وبسمة، ودينا، ووفاء عامر، ومحمد مهران، وإدوارد وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة يوميًا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.