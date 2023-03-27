مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5.. روبي تعثر على كنز خطير داخل تل شبورة

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5، العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة داخل قرية تل شبورة، حيث يسعى كل شخص لتحقيق هدفه، حتى وإنّ كان خارجًا عن القانون، فيما تسعى روبي لاسكتشاف المزيد داخل القرية، لاسيما وأن علاقتها كانت شبه مقطوعة بالقرية، قبل توليها منصب العمودية.

روبي تقع على كنز خطير داخل قرية تل شبورة

والتقت روبي، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5، بـ«نهرو» الشخصية التي يُجسدها صلاح عبد الله، والذي تولى منصب «شيخ القرية» لسنواتٍ طويلة، ليكشف لها سرًا كبيرًا عن تل شبورة، إلا أنه اصطحبها إلى غرفة داخل منزلها بها العديد من المجلدات، حيث قال لها: «المجلدات دي، فيها كل حاجة تخص أهالي القرية، فيها أكتر من 100 ألف سر، بس الأهم اللي يقرأ ويفهم ويجمع الخيوط ببعضها البعض».

واستعاد صلاح عبد الله، ذكريات والد روبي، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5، ودوره داخل القرية فور ولادتها، حيث قال: «أنا فخور أني أبو البنات، وهخلي بنتي دكتورة كبيرة كله يفتخر بيها، في مصر وخارج مصر».

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويضم مسلسل حضرة العمدة، عددا كبيرا من الفنانين ومن أجيال فنية مختلفة، منهم روبي، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ووفاء عامر، ومحمود عبد المغني، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، ومحمود حافظ، وإدوارد، وآخرين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

وتعرض شبكة تليفزيون الحياة، مسلسل حضرة العمدة، يوميًا من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يعرض مُجددا الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساءً.