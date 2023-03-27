مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5.. محمد محمود عبد العزيز يُحرم تعليم الإنجليزية

أحداث ومفاجآت عدة، جاءت في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5، التي انتهت عرضها مساء الاثنين، عبر شبكة تليفزيون الحياة، حيث أفتى محمد محمود عبد العزيز، بالغناء في الدروس الخصوصية طالما لأغراض تعليمية، وليست هناك حرمانية.

وجاء موقف محمد محمود عبد العزيز، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5، كونه يمتلك مركزا للدروس الخصوصية، فيما يعتمد مدرس مادة الكيمياء على الشرح على طريق الرقص والغناء، وهي الطريقة التي تجذب الطلاب، وصارت الفصول مزدحمة وبها أعداد كثيفة، الأمر الذي يجعل صاحب المركز سعيدا، متغافلاً عن الغناء رغم أفكاره المتشددة والمتطرفة.

محمد محمود عبد العزيز ينفعل على مدرس اللغة الإنجليزية

وعنّف محمد محمود عبد العزيز، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5، مدرس الإنجليزية، لمجرد انتقاده طريقة مدرس الكيمياء في شرح الدروس، حيث قال له صاحب السنتر: أنت متتكلمش خالص.. كفاية أنك بتدرس لغة الكفار.. ولو اتكلمت بكلمة تاني همشيك من السنتر، ما اضطر المدرس للتراجع والرضوخ لرغباته.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، كتبه إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وهو من بطولة روبي، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، وبسمة، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وسميحة أيوب، ودينا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، ومحمد مهران وآخرين.

تفاصيل شخصية روبي داخل حضرة العمدة

وتجسد روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، شخصية الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، والتي تتغير حياتها فجأة، بتوليها عمودية. قرية تل شبورة، لمدة 5 سنوات، لتعيش وسط أجواء من الصراعات.