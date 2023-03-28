أوكرانيا: فتح 68 ألف قضية جنائية حول جرائم الحرب الروسية

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم، فتح 68 ألفا و781 قضية جنائية تتعلق بما وصفته بالجرائم التي ارتكبها الروس وشركاؤهم في أوكرانيا، منذ بداية العملية الروسية واسعة النطاق في البلاد.

وذكرت الداخلية الأوكرانية في بيان، نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم»، الأوكرانية، أنه منذ بداية العملية الروسية على أوكرانيا، رفع محققو الشرطة الوطنية الأوكرانية 68 ألفا و781 دعوى جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبها أفراد الخدمة في القوات المسلحة للاتحاد الروسي والمتواطئون معهم في أراضي أوكرانيا.

الأمم المتحدة وثقت مقتل أكثر من 8 آلاف مدني

وأشارت إلى أن العدد الأكبر من القضايا- 56 ألفا و711- تم فتحه بموجب البند رقم 438 من القانون الجنائي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا قد وثقت مقتل أكثر من 8 آلاف مدني وإصابة ما يقرب من 14 ألف منذ بدء العملية العسكرية