قناة القاهرة الإخبارية: تضارب التصريحات بين روسيا وأوكرانيا بشأن تمديد اتفاق الحبوب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك تضارب في التصريحات بشأن تمديد اتفاق الحبوب بين موسكو وكييف، مؤكدة أن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم السبت، أن موسكو أبلغت كل أطراف اتفاق تصدير الحبوب من مواني البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يومًا فقط وليس 120، وكانت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أعلنت اليوم السبت، تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف الاتفاقية بعدما كان من المقرر انتهاؤها اليوم، في الوقت الذي قالت فيه كييف إنه تم الاتفاق على التمديد لمدة 120 يومًا رغم المطالب الروسية بنصف هذه المدة.

تمديد اتفاق تصدير الحبوب

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها بمدينة «جناق قلعة» غرب البلاد: «ينقضي أجل اتفاق ممر الحبوب اليوم، ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق»، وذكر أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن «تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود 120 يومًا، معربًا على تويتر عن امتنانه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأردوغان، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وجميع شركاء بلاده، الالتزام بالاتفاق.

ولفت كوبراكوف إلى أنه «جرى تسليم 25 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية» بفضل «الجهود المشتركة» من جانب أطراف الاتفاق، وينص الاتفاق على أنه يجب «تمديد المبادرة تلقائيًا للفترة نفسها «120 يومًا» ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بنيته إنهائها أو تعديلها»، وجاء الإعلان بعد مساعٍ للأمم المتحدة وتركيا للتوسط في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، وتم تجديده لمدة 120 يومًا أخرى في نوفمبر الماضي لمكافحة أزمة الغذاء العالمية.

استئناف الصادرات من 3 مواني في أوكرانيا

وأتاح الاتفاق ممرًا آمنًا لعبور السفن المحمّلة بالحبوب بهدف الحد من النقص العالمي في إمدادات الغذاء، وذلك من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 مواني في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.