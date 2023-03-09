رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عاما.. رئيسة الوزراء: إصلاح متوازن وعادل

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.

201 عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي يصوتون لصالح القانون

وصوّت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوًا صوّتوا ضده، وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن «سرورها» بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر بأنّ هذا الإصلاح «متوازن عادل»، وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.

وقالت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين، لوزير العمل اوليفييه دوسو إن «اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء نحو 40 عاما».

سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية

وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد، حيث يعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل، اليوم الخميس.

ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة في فرنسا وشارك فيها 1.28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

وسن التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.

كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.