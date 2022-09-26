«المالية» تستعرض تجربة مصر في إصلاح المعاشات بمؤتمر التقاعد الأربعاء المقبل

يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المؤتمر العربي السنوي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ الأربعاء المقبل تحت شعار «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، والشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز».

تجربة مصر في إصلاح منظومة المعاشات

ويستعرض وزير المالية، التجربة المصرية في إصلاح منظومة المعاشات في مصر، وتوفير الاستدامة المالية لها وفض التشابكات المالية للمنظومة مع المالية العامة للدولة، من خلال توقيع الاتفاق التاريخي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لفض التشابكات المالية، مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

المالية: المؤتمر منصة إقليمية للحوار الفعال

ذكر بيان لوزارة المالية، أنّ المؤتمر منصة إقليمية للحوار الفعَّال، وتبادل الخبرات والتجارب حول إصلاح وتطوير أنظمة التقاعد في المنطقة العربية، وإدارة هذه الأنظمة بتعدد أنواعها، وسبل تعزيز خدماتها وتحقيق الاستدامة.

وقال إبراهيم خليل إبراهيم، رئيس المؤتمر، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز»، إنّ المؤتمر يُعد المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل لصالح المتخصصين في التقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي تجمع بين صناديق التقاعد العامة والخاصة والصناعة المالية والمنظمات الدولية وصناعة الاستثمار والحلول الرقمية، على النحو الذي يُسهم في التغلب على التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات والمعاشات خاصة في ظل الظروف الراهنة والوصول إلى روئ وتوصيات تساعد في تحقيق «التقاعد الكريم» الذى يطمح إليه كل فرد وأسرة، سواءً كانوا يعملون في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، ويجعل من صناديق التقاعد قوة مالية استراتيجية للاستثمار والنمو ودعم الاقتصادات المحلية.