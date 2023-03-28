«منطقة كفر الشيخ» تحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف.. غدا

تحتفل الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، غداً الأربعاء، بذكرى مرور 1083 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

التجهيز والاستعداد لإقامة احتفالية

وعقد الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اجتماعاً، بقيادات ديوان المنطقة، بحضور الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ؛ من أجل التجهيز والاستعداد لإقامة احتفالية المنطقة بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والمقرر إقامتها بمدرج ديوان المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء، وبثها مباشرةً عبر صفحة المنطقة على «فيس بوك»، وبحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

تأسيس الجامع الأزهر

جدير بالذكر، أنه جرى وضع حجر أساس الجامع الأزهر فى 14 رمضان سنة 359هـ - 970م، وأتم بناء الجامع فى شهر رمضان سنة 361هـ - 972م، على يد القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله.

واستغرق بناء الجامع الأزهر عامين، وقد سُمى بالجامع الأزهر نسبةً إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمّدٍ ﷺ، التى ينتسب إليها الفاطميون، وفي سنة 378هـ - 988م جعله الخليفة العزيز بالله جامعة يُدرس فيها العلوم الباطنية الإسماعيلية للدارسين من إفريقيا وآسيا.