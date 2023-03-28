الأمم المتحدة: حركة طالبان تعتقل مؤسس مدرسة لتعليم الفتيات في أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سلطات حركة طالبان في أفغانستان، اعتقلت مؤسس مشروع يروج لتعليم الفتيات في البلاد.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على «تويتر»، أن «مطيع الله ويسا، رئيس بين باث-1 والمناصر لتعليم الفتيات، اعتقل الاثنين، في كابول».

وأوضح سميّ الله ويسا، شقيق ويسا، لوكالة «فرانس برس»، أنه جرى اعتقال شقيقه أمام مسجد بعد الصلاة مساء الاثنين، وقال: «مطيع الله كان قد أدى الصلاة وخرج من المسجد عندما استوقفه عدد من الرجال في مركبتين».

اعتقال مطيع الله ويسا أمام مسجد بعد الصلاة

وأضاف: «عندما طلب مطيع الله منهم إبراز بطاقات هوياتهم، ضربوه واقتادوه بالقوة».

ويبلغ مطيع الله ويسا 30 عاما، وهو يناضل من أجل التربية والتعليم في أفغانستان، وقد أسس منظمة «بين- باث» ويرأسها.

وأنشأ 18 مكتبة في البلاد وأسهم في إعادة فتح مدارس مغلقة في مناطقة ريفية ونائية في البلاد.