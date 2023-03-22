بلينكن يعد «الكونجرس» بتقديم مراجعة للانسحاب من أفغانستان بحلول منتصف أبريل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية، تعد مراجعة حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وستقدم نتائجها للكونجرس بحلول منتصف أبريل المقبل، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وقال بلينكن في شهادته أمام جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ: «نقضي الوقت الآن في جمع كل هذا لنتأكد من أننا نطالع بعض الدروس المشتركة المستفادة».

وأضاف بلينكن: «أنا ملتزم وعازم على إتاحة هذه المعلومات للكونجرس، وسنفعل ذلك بحلول منتصف أبريل. ولذا يمكنني أن أخبركم اليوم بأنه سيكون لديكم مراجعة لما حدث. وسنشارك النتائج وسنعثر على الآلية المناسبة للقيام بذلك في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة».

وطالب أعضاء في الكونجرس بمعلومات حول الانسحاب في أغسطس 2021 من أفغانستان.

وهدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وهو من الحزب الجمهوري، هذا الأسبوع، بإصدار أمر استدعاء إذا لم تقدم وزارة الخارجية الوثائق التي طلبتها اللجنة.

ويقول الجمهوريون الذين سيطروا على مجلس النواب، في يناير، إنه لم تحدث أي دراسة كاملة للانسحاب الفوضوي الذي قٌتل فيه 13 جنديا في مطار كابول.

وتركت هذه العملية خلفها مئات المواطنين الأمريكيين وبضع آلاف من الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية في البلاد.