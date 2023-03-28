بعد قرار بوتين بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.. ترامب للأمريكيين: «صلوا»
كتب:
وكالات
11:03 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
ترامب
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه ليس للأمريكيين سوى أن يصلوا، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.
ونقلت مجلة «نيوزويك»، عن ترامب قوله: «بدأت الرحلة كما توقعت نحن الآن نلعب بأشياء خطيرة، ونحن أنفسنا نتسبب في هذا الوضع - هذا ما يحدث عندما يدير أشخاص غير أكفاء حكومتك. كل ما يمكنني قوله الآن هو صلوا».
ترامب: نحن الآن نلعب بأشياء خطيرة
والأسبوع الماضي، أعلن بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا، حيث سيكتمل بحلول 1 يونيو المقبل بناء موقع تخزين للأسلحة النووية التكتيكية هناك وفقا لما نقلت قناة «روسيا اليوم».