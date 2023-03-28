بعد قرار بوتين بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.. ترامب للأمريكيين: «صلوا»

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه ليس للأمريكيين سوى أن يصلوا، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.

ونقلت مجلة «نيوزويك»، عن ترامب قوله: «بدأت الرحلة كما توقعت نحن الآن نلعب بأشياء خطيرة، ونحن أنفسنا نتسبب في هذا الوضع - هذا ما يحدث عندما يدير أشخاص غير أكفاء حكومتك. كل ما يمكنني قوله الآن هو صلوا».

ترامب: نحن الآن نلعب بأشياء خطيرة

والأسبوع الماضي، أعلن بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا، حيث سيكتمل بحلول 1 يونيو المقبل بناء موقع تخزين للأسلحة النووية التكتيكية هناك وفقا لما نقلت قناة «روسيا اليوم».