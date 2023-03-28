المعارضة اليابانية تنتقد رئيس الوزراء: لم يرفض تزويد أوكرانيا بقذائف يورانيوم

اعتبر زعيم ياباني معارض أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، يستحق اللوم كونه لم يحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على عدم استخدام قذائف اليورانيوم المنضب في النزاع مع روسيا.

وخلال اجتماع لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الياباني اليوم الثلاثاء، أثار تارو ياماموتو، زعيم حزب «ريوا شينسينغومي» المعارض، مسألة قذائف اليورانيوم المنضب، التي تعتزم بريطانيا تسليمها لأوكرانيا، وقال مخاطبا كيشيدا، «السيد رئيس الوزراء، هل تنوي حث المملكة المتحدة على عدم نقل مثل هذه القذائف؟»، وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

قذائف اليورانيوم المنضب

ولم يعط كيشيدا ردا مباشرا على السؤال، مكتفيا بالقول إنّ الدراسات المختلفة التي أجريت لمعرفة التأثير السلبي لمثل هذه القذائف على صحة الإنسان، «لم تأت بنتائج ملموسة».

لكن ياماموتو رد عليه مشيرا إلى أن هذه القذائف قد يكون من الصحيح اعتبارها أسلحة نووية، وتبين أن هناك خطر الإصابة بالسرطان بسببها، قائلا «السيد رئيس الوزراء، خلال لقائك مع زيلينسكي، هل طلبت منه عدم استخدام قذائف اليورانيوم المنضب؟».

بدا وكأن السؤال فاجأ كيشيدا الذي أجاب مرتبكا، «بالنسبة للقذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لم أقل خلال لقائي مع زيلينسكي شيئا على وجه التحديد حول هذا الموضوع».

موسكو: تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب استفزازي

هذا الرد لم يرض زعيم المعارضة، الذي قال بسخرية إنّ مثل هذه الرسالة يمكن اعتبارها رسالة سيئة، بالنظر إلى أن رئيس الوزراء متحدر من هيروشيما، التي تعرضت للقصف النووي على يد الأمريكيين عام 1945.

ووصفت موسكو خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بأنها استفزازية، وتدفع الصراع إلى مرحلة جديدة، مؤكدة أنها سترد على هذه الخطوة التصعيدية.