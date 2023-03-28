تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ومالاوي اليوم

تنقل قناة بين سبورت اليوم، مباراة منتخب مصر ومالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم، على ملعب بينجو الوطني المقام في مدينة ليلونجوي بدولة مالاوي، المستضيف للمباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ومالاوي

تنقل قناة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر ومالاوي، عبر ترددها على القمر الصناعي المصري نايل سات، ويعلق على المبارة المعلق المصري علي محمد علي.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11548.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي

تقام في تمام الساعة الـ3 عصر اليوم، مباراة منتخب مصر ونظيرة منتخب مالاوي على ملعب بينجو الوطني بمالاوي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

يحتل منتخب غينيا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، حصل عليها من خلال 4 مباريات، ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 6 نقاط، حصل عليها من 3 مباريات، حيث فاز على غينيا ومالاوي، في حين يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومنتخب إثيوبيا المركز الأخير برصيد 3 نقاط.