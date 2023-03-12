إمام عاشور لاعب منتخب مصر يستعد لحفل زفافه.. وأسرته: «فرحة العمر»

تستعد أسرة اللاعب إمام عاشور لاعب منتخب مصر ونادي ميتلاند الدنماركي، لتجهيزات زفافه في الفترة المقبلة، إذ يقام حفل الحنة بمدينته الأم السنبلاوين بالدقهلية، بعد أن رتبت الأسرة استعدادات إقامة الزفاف أثناء إجازة اللاعب في منتصف شهر مارس من هذا العام.

وكان اللاعب انتقل في الفترة الأخيرة من القلعة البيضاء وانضم إلي فريق «ميتلاند» الدنماركي، ليتوج فرحته بإتمام زفافه في الأيام المقبله، بعد خطوبته في بداية شهر يناير الماضي.

فرح إمام عاشور

وأشار حازم عاشور شقيق اللاعب إمام عاشور، إلى أن الأسرة تستعد في الوقت الحالي بترتيبات الزفاف المتعارف عليها، خاصة كون «إمام» محبوب من الجميع هنا في البلد: «قررنا أننا نفرح أهلنا معانا، وحاليا مشغولين بترتيبات الحنة، يوم 20 من الشهر ده، ويكون هنا في السنبلاوين وسط أهلنا وحبايبنا أمام المنزل».

تجهيزات فرح إمام عاشور في الدقهلية

وأضاف «عاشور» لاعب نادي السنبلاوين في حواره لـ«الوطن»، أن حفل الحنة سيكون حسب التقاليد المتعارف عليها في بلدهم: «لغاية دلوقتي هتكون زي اللي بيحصل هنا كالعادة، تزيين الشارع، ومفيش أي مطربين فيها، لأن المطربين هيكونوا متواجدين في حفل الزفاف بعدها بيوم في القاهرة».

وأكد «عاشور» أن إمام كان لديه مباراة اليوم، ولازالت الاستعدادات قائمة هنا من أجل حفل الحنة: «إمام كان عنده مباراة مهمة النهاردة، وإحنا لسه بنحاول نرتب كل حاجه معه، وهو هينزل قبل الحنة بيوم باذن الله السنبلاوين».

حنة إمام عاشور

ولفت إلى احتمالية وجود أسرة العروس في الحنة المقامة هنا كبير: «بإذن الله العروسة وأهلها هيكونوا متواجدين في حفل الحنة اللي هتتعمل هنا في السنبلاوين وسط أهلنا وناسنا، وبعدها هيسافروا علشان ترتيبات الفرح تاني يوم 21 في القاهرة».