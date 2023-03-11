محمد اليماني لـ قناة الحياة: نستهدف من «كابيتانو مصر» إعداد منتخب قوي عام 2034

قال محمد اليماني المدير الفني لفريق علي أبو جريشة في مشروع برنامج «كابيتانو مصر»، إنّ اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية بالمشروع كبير، وهو ما قدم دفعة معنوية كبيرة للاعبين، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف المساهمة في إعداد منتخب قوي عام 2034.

نشعر بردود أفعال الناس في الشارع طوال مراحل البطولة

وأضاف اليماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «نشعر بردود أفعال الناس في الشارع طوال مراحل البطولة، الناس أصبحوا يعرفونهم، كانوا في حاجة إلى مثل هذه الفرصة الرائعة، رغم أنهم لم يلعبوا في أي نادٍ إلا أنهم أصبحوا معروفين على نطاق واسع».

كل هؤلاء اللاعبين سيتدربون معنا في مراكز التدريب

وتابع: «نظام كابيتانو مصر مختلف تماما عن نظام المجاملات في الأندية، أتمنى التوفيق لهم جميعا، كل هؤلاء اللاعبين سيتدربون معنا في مراكز التدريب، يجب يتمتعوا بأقصى درجات الانضباط والالتزام حتى يكونوا لاعبين محترفين، والحلم الأول للبرنامج واللاعبين هو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لدينا في هذا الموسم 5 لاعبين ممييزين للغاية، ونستهدف 5 اخرين في الموسم المقبل، ونستهدف إعداد منتخب قوي في عام 2034».