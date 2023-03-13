10 لاعبين في قائمة منتخب مصر للدراجات المشاركة في كأس العالم بالقاهرة

اختتم منتخب مصر للدراجات استعداداته للمشاركة في كأس العالم لدراجات المضمار للكبار والتي تقام في مصر بمشاركة 58 دولة يمثلون كل قارات العالم، خلال الفترة من 14 وحتى 17 مارس الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم قائمة منتخب مصر 10 لاعبين تأهلوا للمشاركة في كأس العالم لدراجات المضمار وهم ابتسام زايد، وشهد سعيد، ويوسف ذكي، وأحمد خالد، وعاصم الحسيني، وعبدالرحمن فهيم، ومحمود بكر، وحسين ناصر، وعبدالرحمن إمبابي، وخالد علام.

أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر للدراجات

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب كل من محمد إبراهيم المدير الفني، ومحمد عادل مدير إداري، ومحمود حمدي ومحمد عبدالرازق ومحمد فراج مدربين، وشريف عبدالحليم و أحمد موسى فنيين ميكانيكا، ويوسف العراقي أخصائي تدليك و علاج طبيعى .

من جانبه أكد محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر جاهزية جميع لاعبي المنتخب للمشاركة في البطولة، مضيفا أن اللاعبين لديهم دوافع قوية لتقديم مستويات مميزة والظهور بأداء مشرف، في ظل مشاركة نخبة لاعبي الدراجات على مستوى العالم بالبطولة، وهو ما يعزز من رغبة كل لاعب بالمنتخب لتأكيد تميزه وتحقيق الهدف الأهم بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

عزام: لاعبو منتخب مصر استعدوا جيدا

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن لاعبي منتخب مصر استعدوا بشكل جيد للمشاركة في كأس العالم بالقاهرة، مشيرًا إلى أنّ المنتخب يشارك في البطولة بمجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على الظهور بمستويات مشرفة وتحقيق نتائج جيدة. وأضاف عزام أن كأس العالم للدراجات تعد احتكاكا قويا للاعبي المنتخب بما يساهم في زيادة خبرات الجيل الحالي من اللاعبين، والذي يعد امتدادا للأجيال السابقة للاعبي الدراجات المصريين.