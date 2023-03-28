«الصحة»: التنمر والسلوك العدواني من علامات الخلل في الصحة النفسية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّه خلال الأسابيع القليلة الماضية تم إطلاق مبادرة الرئيس السيسي للصحة النفسية، إذ ان منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة على أنها صحة البدن وصحة الروح والصحة الاجتماعية.

الصحة النفسية لا تساوي عدم الجنون

وأضاف عبدالغفار خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ التنمر هو علامة من علامات انعدام الصحة النفسية، مشيرًا إلى أن الصحة النفسية لا تساوي عدم الجنون، لكن السلوك العدواني غير المبرر واتخاذ ردود أفعال عنيفة لا تستدعي ذلك يعبر عن نوع من أنواع الاعتلال النفسي.

أهمية إعادة مفهوم الصحة النفسية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «واحدة من المبادرات الرئاسية المهمة جدا هي إعادة مفهوم الصحة النفسية وتقديم خدمات الصحة النفسية من خلال المنصات الإلكترونية، فقد أطلقنا منصة للصحة النفسية منذ ما يقرب من سنة، وفي لقاء الرئيس السيسي مع وزير الصحة يوم الأحد الماضي وجه بإنشاء مجمعين للصحة النفسية وعلاج المسنين، بحيث تكون للدولة المصرية أماكن لتقديم العلاج النفسي بعيدا عن الوصمة وإحساس المجتمع بوجود مشكلة».