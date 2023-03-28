«حماة الوطن» يشيد بالاستجابة السريعة من الرئيس السيسي بالتوجيه بدراسة عودة الإشراف القضائي على الانتخابات

ثمن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقترح الحوار الوطني، بشأن ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بعودة الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

الرئيس السيسي وجه الأجهزة المعنية بدراسة المقترح

وأضاف الحزب في بيانه أن الرئيس السيسي قد وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية لهي خطوة في منتهي الأهمية التي تؤكد جدية الحوار الوطني وسعي الدولة نحو الاستجابة لكافة الرؤى السياسية المختلفة.

وأوضح أن التفاعل السريع من جانب القيادة السياسية والتوجيه بدراسة المقترح يؤكد أننا سنكون أمام نتائج إيجابية في ملفات الحوار الوطني لاسيما وأن كافة القوى السياسية تتطلع لطرح مزيد من الملفات للنقاش والحوار بما فيه صالح الوطن والمواطنين

وتابع: «إن عودة الإشراف القضائي الكامل على كافة الانتخابات والاستفتاات يضمن النزاهة والشفافية ويحقق تطلعات القوى السياسية المختلفة في إجراء أي استحقاق في مناخ ديمقراطي حقيقي».

وفند: «وأما الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي نجدد الدعوة لكافة القوى السياسية والأحزاب المهتلفة بتقديم مقترحاتها في كافة الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني على أن يكون هدفنا جميعا إعلاء الملصلحة العليا للوطن».