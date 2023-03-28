المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثامن بقيمة 193.65 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الإصدار الثامن البالغ قيمته 193.65 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق مدتها عامين وبقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، علمًا بأن الصفقة تمثل أول إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس.

وقد تم طرح الإصدار على شريحتين:

· تبلغ قيمة الشريحة الأولى 94.89 مليون جنيه ومدتها 10 شهور، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1)[1] من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»،

· تبلغ قيمة الشريحة الثانية 98.76 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (A) من مؤسسة «MERIS»

ويعد هذا الإصدار هو الثاني من نوعه الذي تقوم به المجموعة حيث يتضمن فترات استحقاق تصل إلى 3 سنوات، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة «بريميوم إنترناشيونال» لتقديم الحلول الابتكارية لعملائها وعلى فترات سداد متوسطة الأجل.

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام إصدار سندات توريق مجدّداً لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» وتعظيم الاستفادة من النجاح الكبير الذي حققته الإصدارات السبعة السابقة للشركة، حيث نجحت في جذب أنظار مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية على حد سواء. وأشادت حمدي بقدرات تنفيذ فريق العمل الاستثنائية والتي عززت من قدرة المجموعة على مواصلة التوسعات الجغرافية وترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر، واقتناص الفرص الاستثمارية عالية القيمة، فضلًا عن توفير حلول التمويل البديلة التي تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الطموحة لتحقيق النمو.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب نجاح المجموعة في إتمام العديد من كبرى صفقات التوريق في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر، حيث نجحت المجموعة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير». بالإضافة إلى ذلك، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه، والإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية إلى جانب بنك مصر الذي قام أيضًا بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما كان aiBANK أحد البنوك المشاركة في الاكتتاب، وقام مكتب (KPMG) بدور المدقق المالي، بينما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.