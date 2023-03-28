«الداخلية» تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، متهم بغسل 7 ملايين جنيه.

كشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات وإجراء معاملات مالية، وإيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.