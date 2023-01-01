«الداخلية» تضبط 7 قضايا غسيل أموال بقيمة 274 مليون جنيه

تمكنت حملات وزارة الداخلية من ضبط 252 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة أبرزها (إتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع- الفساد الوظيفى بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (618,986,103 مليون جنيه أبرزها ضبط عدد 177 قضية.

وفى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية بما يعادل 156,963,244 مليون جنيه، كما تم ضبط 24 قضية بإجمالى عدد (33) متهم فى مجال (الجرائم المصرفية "النصب والإحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول" بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (29,324,000 مليون جنيه).

و فى مجال الأمن العام، تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 435 متهم ، وبحوزتهم 118 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 222 قطعة سلاح أبيض).

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 204 قضية إتجار فى المواد المخدرة، تنفيذ (24984) حكم قضائى متنوع، ضبط 696 قضية متنوعة، فحص (8753) عنصر إجرامى.فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (3433) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – القليوبية – السويس - كفر الشيخ – قنا – الشرقية – المنيا – المنوفية – الأقصر – بورسعيد – سوهاج– جنوب سيناء – الإسكندرية – البحر الأحمر – دمياط – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – الفيوم – أسوان – البحيرة – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1472) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف – 190 بندقية آلية – 197بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 69 مسدس – 1014 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابيةضبـط عدد (4678) قطعة سلاح نارى بحوزة (3975) متهم.. أبرزهم الآتى (2جرينوف – رشاش – 395 بندقية آلية – 530 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 224 مسدس – 3520 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 511 خزينة) ، وكذا ضبط (6778 قطعة سلاح أبيض).ضبط (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهم (8 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 14 مسدس – 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 محدث صوت – 5 خزائن - أدوات وأجزاء التصنيع).

كما تم ضبط (30) تشكيل عصابى ، ضموا عدد (104) متهم ، إرتكبوا عدد (166) حادث.ضبط (535) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 13بندقية "غير مششخنة" – 8 مسدسات - 201 فرد محلى – 309 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 2341474 حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى: (9232) حكم جناية، 716203 حكم حبس جزئى، 127884 حكم مستأنف، 1157227 حكم غرامة، 330928 حكم مخالفة.فى مجال مكافحة المخدرات.

كما تم ضبط 9248 قضية إتجار فى المواد المخدرة بإجمالى 10225 متهم، كمية من مخدر البانجو وزنت 91955,342 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (5060,97 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (135,757 كيلو جرام).

وكمية من مخدر الهيروين وزنت (491,369 كيلو جرام).كمية من مخدر الأستروكس وزنت (274,151 كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (6,379 كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (2,125 كيلو جرام).كمية من مخدر الأمفيتامين وزنت (500 جرام).كمية من مخدر الكوكايين وزنت (296 جرام).

وضبط كمية من بذور القنب المخدر "بانجو" وزنت (104,415 كيلو جرام).كمية من بذور الخشخاش المخدر "أفيون" وزنت (1180 كيلو جرام).إبادة مساحة منزرعة بنات الخشخاش "الأفيون" بلغت (173 فدان و 6 قيراط و 21 سهم) .عدد (151558 قرص لعقار الترامادول).عدد (204332 قرص مؤثر)، 90651 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 5 كيلو جرام لذات المخدر ).عدد (2 قرص مخدر لعقار إكستاسى ، عدد (1148 قرص مخدر لعقار سابكسون).

كما تم ضبط 7 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة (274,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (941٫000٫000 ) مليون جنيه تقريباً .

فى مجال ضبط القضايا النوعيةإعادة (24) سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط (367) قضية أحداث.ضبط (21402) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (332) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (526) متهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات، تم ضبط 1281 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية..على النحو التالى : (721) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (104112) وحدة أبرزها (هواتف محمول ماركات مختلفة – أجهزة كمبيوتر ماركات مختلفة – أجهزة لاب توب ماركات مختلفة – أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة – شاشات - أجهزة لإرسال وإستقبال الإشارة – كروت فك تشفير) ، وكذا (560) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (558933) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة - كتب أدبية ودينية "دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية").فى مجال ضبط المخالفات المروريةضبط (2644736) مخالفة مرورية متنوعة.

و ضبط (1396527) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.المرور على عدد (1037) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3909) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية عدد (4) حالات ، فحص (3371) مركبة، تبين مخالفة (101) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (16606) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (809) سائق منهم.حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1299 سيارة – 196 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (18720) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتى:

وضبط 2972 مخالفة أجهزة صوتية ، (3641) مخالفة أجهزة ضوئية ، (8716) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، (10021) مخالفة ملصقات.ضبط عدد (45) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" .. بمضبوطات بلغت (205 أجهزة صوتية – 596 أجهزة ضوئية - 659 ملصقات مخالفة).فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابكأسفرت الجهود عن ضبط (253) قضية بإجمالى (270) متهم بمضبوطات وزنت (35 طن و302 كيلو جرام).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.