«الداخلية» تضبط 8 متهمين في قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص «لأربعة منهم معلومات جنائية» - جميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وتبين أن المتهمين أسسوا الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.