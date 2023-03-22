حبس شخص بتهمة غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من سرقة مواد بترولية

«كنا بنسرق البترول ونبيعه في السوق السودا وناخد فلوس كتير من وراها وكنت بحاول أغسلهم عشان يبانوا من تجارة شرعية بس اتقفشت».. هكذا كان ملخص اعترافات المتهم بسرقة المواد البترولية وغسلها لتحقيق ربح غير مشروع أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

المتهم له معلومات جنائية

تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطار بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بسرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية.

بالفحص تبين قيامه بغسيل الأموال المتحصلة من النشاط والتي تقدر بحوالي 15 مليون جنيه عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها.

عقوبة المتهم المتوقعة

أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»