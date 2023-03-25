القبض على تشكيل عصابي بتهمة النصب على عملاء البنوك في المنيا

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي.

وأسفر ذلك عن ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وضبط بحوزة أحدهما (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على 7 من المجني عليهم تعرضوا لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.