«فيزا» العالمية: عمليات الدفع اللاتلامسية تقلل من عمليات النصب بنحو 27%

قال أندرو توري، رئيس شركة فيزا في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، إن «فيزا» أطلقت أول مبادرة عالمية بعنوان «فيزا في كل مكان»، وهو ما تحقق في مصر خلال العامين الماضيين، وهي مبادرة عبارة عن منصة عالمية حيث تدعو الشركة من خلالها المبتكرين والمبدعين إلى القدوم وإيجاد حلول مبتكرة، وتقدم لهم فيزا مكافآت وجوائز، وكان هناك بعض الفائزين من السوق المصرية.

برامج لدعم رائدات الأعمال

وأضاف «توري»، في لقاء له ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشركة لديها برامج لدعم رائدات الأعمال، حيث تم إطلاق مبادرة «هي التالية»، لدعم رائدات الأعمال عن طريق منح رؤوس الأموال وتقديم التدريب والإرشاد أيضًا.

وأوضح أن فيزا تعهدت في بداية الجائحة بتقديم الدعم لنحو 50 مليون شركة من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر المُمكَّنة رقميًا، وحتى نهاية العام الماضي قدمت فيزا الدعم إلى 40 مليون شركة، وستصل إلى 50 مليون شركة قريبا.

وأوضح أن الشركة تعمل على تطوير المعاملات اللا تلامسية لكسب ثقة التجار، وجلب المزيد من المنتجات والخدمات لهم، مؤكدًا أن أسعار الخدمات التي تقدمها فيزا ميسورة التكلفة، مشيرًا إلى أن عمليات الدفع اللا تلامسية تقلل من عمليات النصب بنحو 27%.

وأكد أن الشركة تسعى إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وذلك عن طريق شراء 100% من مصادر الطاقة الكهربائية المتجددة، كما أن الشركة تمتلك مبانٍ تلبي أعلى مستوى من المعايير وستصل نسبة الانبعاثات الكربونية إلى الصفر.

وكشف عن استثمار الشركة أكثر من 10 مليارات دولار على مدى الأعوام الماضية في مجالي الابتكار والحلول الأمنية، لمعالجة التهديدات المتعلقة بالمدفوعات.

تعاون مع البنك المركزي و«ميزة»

وقال إن فيزا تتعاون مع البنك المركزي المصري ومع «ميزة» أيضًا لمناقشة ما يعاني منه المستهلكون في مصر، حيث قال واحد من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع إنهم وجدوا صعوبات في تحديد ما إذا كان هناك أي أمر مريب أو عملية احتيالية، مؤكدًا أن الشركة تعلم ما هو الاحتيال الإلكتروني والاختراق من خلال التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن 75% ممن شملهم الاستطلاع يريدون التسوق من المحلات التجارية التي تحمي بياناتهم، مؤكدًا أن عملاء فيزا يمكنهم تحويل الأموال من أي بطاقة من بطاقات فيزا التي يبلغ عددها 4 مليارات بطاقة، إلى بطاقة أخرى تتبع الشركة، كما تمكنت فيزا من الوصول مباشرةً إلى الحسابات الجارية، ويمكن لعملاء الشركة تحويل الأموال من أي من بطاقات فيزا البالغ عددها 4 مليارات بطاقة، إلى 2 مليار حساب جارٍ، بغض النظر عما إذا كانت هناك بطاقة في هذا الحساب الجاري أم لا، أو إذا كانت هذه البطاقة هي بطاقة فيزا.